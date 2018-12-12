SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ UYARDI!

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, selin yol açabileceği salgın hastalık ve sorunlar konusunda vatandaşı uyardı.

Açıklamada, sel alanlarından uzak durulması, kurtarma ve temizleme çalışmalarına yönelik, özel becerisi ve uzmanlığı olan kişilerin talimatlarına uyulması, sel basmış yolda araç kullanılmaması, kaynağı bilinmeyen suyun kullanılmaması gibi önerilerde bulunuldu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, doğal afetlerden olan seller ve su taşkınlarının, su ve kanalizasyon sistemlerini bozabildiği ve biyolojik ve kimyasal kirlenme oluşturabildiği belirtildi.

Sel veya taşkın olayından sonra, başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere farklı nedenlerle farklı hastalıklar meydana gelmesinin muhtemel olduğu kaydedilen açıklamada, sel ile bulaşıcı/salgın hastalık ilişkisinin seyri konusunda şu ifadelere yer verildi:

“Sel ile bulaşıcı/salgın hastalık ilişkisi, şöyle seyretmektedir;

1. dönem : İlk üç gün, bulaşıcı/salgın hastalık pek görülmez.

2. dönem :Dördüncü günden dördüncü haftaya kadar olan bölümdür. Bulaşıcı hastalıkların görülmesi, sık karşılaşılan bir durumdur. Genellikle sel bölgesinde, selden önce tek tek bulunan hastalıkların salgın yaptığı görülmektedir.

3. dönem : Dördüncü haftadan sonrasıdır. Kuluçka süresi uzun olan hastalıklar, bu dönemde görülür”

Selin ev ve ev eşyalarını etkilemesinin, sel geçtikten sonra da etkili olduğu belirtilen açıklamada, bu etkilemenin, sağlık sorunlarını uzun döneme yaydığı ifade edildi.

Açıklamada, “Suyla bulaşan mikroorganizmalara bağlı öncelikle su ve besin kaynaklı ishalli hastalıkların ortaya çıkması beklenir.

Suların içindeki sıvı ve katı atıkların cilde temas etmesi sonucu deri enfeksiyonlarının da artmasına neden olabilir. Bu koşullarda yaşayanlarda solunum yolu enfeksiyonları beklenir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, selin yol açabileceği sorunlar konusunda bazı önerilere de yer verildi.

Öneriler şöyle sıralandı:

“Sel alanlarından uzak durunuz. Kurtarma ve temizleme çalışmalarına yönelik, özel becerisi ve uzmanlığı olan kişilerin talimatlarına uyunuz.

Yüksek yerlerde bulunmaya dikkat ediniz ve sel basmış yolda araç kullanmayınız.

Aracınızdayken sel içinde kalırsanız, hemen aracı kapatınız ve yüksek bir yere çıkınız. Suyun 60 cm.lik (iki standart cetvel boyu) yükselmesi bir aracı sürüklemeye yeter, unutmayınız.

Dizinizi geçen suya girmeyiniz. Kopmuş elektrik tellerinden uzak durun ve ilgili yerlere bildiriniz. Sele bağlı ölümlerin önemli bir kısmı elektrik çarpması sonucu görülür, unutmayınız.

Sellerle birlikte çevreden fare, yılan vb. hayvanlar gelebilir. Buna yönelik önlemlerinizi alınız.

Çocukların su birikintilerinde ve sel suları ile kirlenmiş oyuncaklarla oynamasına izin vermeyiniz, kimyasal madde ya da kanalizasyon karışmış olabilir, unutmayınız.

Elektrikli aletlere dokunmayınız, ıslak bölgelerde elektrikli alet kullanmayınız.

Selden etkilenen binalarda el feneri kullanınız; yanıcı, patlayıcı madde riskine karşı kibrit, çakmak kullanmaktan kaçınınız.

Sel suyu ile bulaşmış olması olası taze, çiğ sebze, meyve ve yiyecekleri yemeyiniz.

Kaynağını bilmediğiniz suyu kullanmayınız. İçilebilir özellikte olduğundan emin olmadığınız suları içmeyiniz.

Sadece şişe suyu ya da 100 C derecede kaynatılmış temiz suyu tüketiniz. Önceden depoladığınız hazır gıdaları tüketebilirsiniz.

Gerektiğinde su temizliği için klor kullanınız. Klor piyasada hazır tabletler halinde satıldığı gibi, tablet bulunmaması halinde bağlı bulunduğunuz belediye ile işbirliği yapınız.

Sağlıklı olmayan suları diş fırçalama, tabak yıkama, yemek yapmak ve buz elde etmek amacıyla kullanmayınız.

Sel sularının derinize temas etmesini engellemeye çalışınız.

Vücudunuzda bulunan açık yaralar sel suları ile temas ederse, bu bölgeyi temiz sabunlu su ile yıkayınız ve bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Tetanoz aşınızı yaptırınız.

Sel sularına kanalizasyon karışmışsa, evin temizlenmesinde 9 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu katılmış suları kullanınız. Temizleme sırasında lastik eldiven ve bot giyiniz.

Lağım çukurları ve atık su sistemlerinizi sel sonrası mutlaka yetkililere kontrol ettiriniz.”