SAĞLIK İLE TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI BÜTÇELERİ ELE ALINIYOR
Sağlık ile Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ele alınıyor
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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri çerçevesinde bugün saat 10.30’da toplandı.
Komite bugün 672 milyon 313 bin 500 TL’lik Sağlık Bakanlığı ile 75 milyon 404 bin 400 TL’lik Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçelerini ele alacak.
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