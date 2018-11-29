Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM
SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM

“ Radyolojik İncelemelerde Radyasyondan Korunma”

A+A-

Sağlık Bakanlığı sağlık personeline yönelik “ Radyolojik İncelemelerde Radyasyondan Korunma” konulu eğitim düzenledi.

Prof Dr Doğan Bor tarafından, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Thalassemia Merkezi’inde gerçekleştirilen eğitim iki gün sürecek.

Eğitimde Radyasyon fiziği, Radyasyondan korunma, Radyasyonun biyolojik etkileri, alan ve kişisel dozimetreler, Hamilelik ve radyosyon gibi konular ele alınıyor.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.