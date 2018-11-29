SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM

Sağlık Bakanlığı sağlık personeline yönelik “ Radyolojik İncelemelerde Radyasyondan Korunma” konulu eğitim düzenledi.

Prof Dr Doğan Bor tarafından, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Thalassemia Merkezi’inde gerçekleştirilen eğitim iki gün sürecek.

Eğitimde Radyasyon fiziği, Radyasyondan korunma, Radyasyonun biyolojik etkileri, alan ve kişisel dozimetreler, Hamilelik ve radyosyon gibi konular ele alınıyor.