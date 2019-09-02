Sağlıklı bir hayat için kilit rol oynuyor!

Havuç kaç kalori? Havucun besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, havuç kaç kaloridir? Havucun besin değerleri ve kalorisi...

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan havuç, içerisinde bol miktarda A vitamini barındırmaktadır. A vitamini deposu olan havuç aynı zamanda K vitamini,C, B, B6 ve E gibi önemli vitaminlerini bol miktarda içermektedir. Mineral bakımından da incelendiğinde folik asit, tiamin, bakır, magnezyum, kalsiyum, potasyum, protein, fosfor, çinko ve sodyum gibi minerallere sahip olduğu görülmektedir. Turuncu havuçlar parlak renklerini vücudunuzun A vitaminine dönüştürdüğü bir antioksidan olan beta karoten’den alır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de havuçtur. İşte, havucun besin değerleri ve kalorisi…

HAVUÇ KAÇ KALORİDİR: 100 gram havuç yaklaşık 41 kaloridir.

HAVUCUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram havuçta aşağıdakiler bulunur:

Su: 88,29 g

Enerji: 41 kcal

Protein: 0.93 g

Toplam yağ: 0.24 g

Karbonhidrat: 9.58 g

Lif: 2.8 g

Toplam şeker: 4.74 g

Kalsiyum: 33 mg

Demir: 0.3 mg

Magnezyum: 12 mg

Fosfor: 35 mg

Potasyum: 320 mg

Sodyum: 69 mg

Çinko: 0.24 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 5.9 mg

Tiamin: 0.07 mg

Riboflavin: 0,06 mg

Niasin: 0.98 mg

B-6 Vitamini: 0.14 mg

Folat, DFE: 19 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 835 µg

A Vitamini, İÜ: 16706 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0,66 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 13.2 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.1 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg