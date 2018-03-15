SAĞLIKTA 1 NİSAN'DA YENİ DÖNEM!

Sağlıkta örgütlü sendikalar yeni uygulamaya temkinli yaklaştı.Sendika ve örgüt temsilcileri, yeni uygulama ile birlikte alt yapı ve personel sıkıntısı yaşanabileceğine de işaret etti.

Kamu sağlık hizmetlerinde ‘mesai’ tartışması sürerken, önemli bir adım atıldı, poliklinik süresinin artırılmasına yönelik karar alındı. Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık merkezlerine bir yazı göndererek, 1 Nisan’dan itibaren poliklinik hizmet süresinin 14.30’a kadar devam edeceğini bildirdi.

Ayşe GÜLER

Sağlıkta poliklinik hizmetlerinde yeni dönem, 1 Nisan’dan itibaren başlıyor.

Alınan yeni kararla birlikte daha önce saat 12.30-13.00’e kadar devam eden poliklinik hizmetleri saat 14.30’a kadar uzatılıyor.

Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık merkezlerine bir yazı göndererek, 1 Nisan’dan itibaren poliklinik hizmet süresini 14.30’a kadar devam edeceğini bildirdi.

YENİDÜZEN’e yeni uygulama ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, sağlıkta mesailerin tam gün olarak uzadığını hatırlattı, hizmetlerin daha etkin ve verimli verilebilmesi, hastalara ulaşılabilmesi adına böyle bir karar alındığını söyledi.

Besim, başhekimliklerin gerekli düzenlemeleri yaparak, Sağlık Bakanlığı’nı bildireceklerini ifade etti.

Öte yandan sağlıkta örgütlü sendikalar yeni uygulamaya temkinli yaklaştı. YENİDÜZEN’e konuşan sendikalar, yeni uygulama ile birlikte alt yapı ve personel sıkıntısı yaşanabileceğine de işaret etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu ise alınan kararı olumlu bir adım olarak değerlendirse de bu kararın daha fazla muayene, daha çok ameliyat anlamını taşıdığını, doktor ve alt yapı eksikliklerinin ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, başlayacak uygulamanın hayata geçemeyeceğini savundu, “Her iktidar döneminde kamu hekimlerinin mesailerine uyulması konuşuluyor. 40 yıldır bu yapılıyor ancak uygulanmıyor.” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr Mustafa Taşçıoğlu ise yapılmak istenen uygulamanın Dünya Sağlık Örgütü kriterleri ile çeliştiğini söyledi.

Öte yandan görüş almak için aradığımız ile Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış’a ise ulaşılamadı.

Yenidüzen