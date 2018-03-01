SAĞLIKTA 3 YASA...

Sağlık Bakanı Filiz Besim: Yataklı Tedavi Temel Sağlık Hizmetleri, Bulaşıcı Hastalıklar, Kanser Hastalıkları Bildirim Yasası gibi yasalar kısa sürede hayata geçirilecek.

"Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı Paydaş Toplantısı”, Sağlık Bakanı Filiz Besim, AB uzmanları ve hekimlerin katılımıyla bugün yapıldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda yer alan toplantının açılış konuşmasını Sağlık Bakanı Filiz Besim yaptı.

Bakan Besim, bir ülkenin koruyucu sağlık hizmetlerine verdiği önemin, o ülkenin sağlık alanındaki çağdaşlığını gösterdiğini belirtti.

Filiz Besim, Kanser Hastalıkları ile Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Yasalarının hayata geçmesinin zorunluluğunu dile getirerek, ülkede hasta olma adına birçok tehdit bulunduğunu ve bu tehditlerin gün geçtikçe arttığını kaydetti.

Besim, “verdiğimiz vaatleri bugün hayata geçirme zamanıdır. Bu anlamda size söz veriyorum, bu dönemde çok ciddi ve sıkı çalışacağız.

Yürütme olarak sıkı çalışacağız, yasama ile işbirliği halinde çalışacağız” dedi.

Besim, Yataklı Tedavi Temel Sağlık Hizmetleri, Bulaşıcı Hastalıklar, Kanser Hastalıkları Bildirim Yasası gibi yasaların bütünlüklü olarak ele alınacağına işaret etti.

Besim, “bu yasaların neredeyse hepsi hazır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan hukuk ekibi, teknik kişilerle, yasamadaki arkadaşlarla birlikte bu konuda olağanüstü hal ilan edilecek ve bu yasaları mutlaka elbirliği ile kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu bizim kısa vadedeki planlarımız arasında en önemli yeri alıyor”şeklinde konuştu.

Denetim konusunda da vatandaşlardan yoğun talep geldiğini kaydeden Besim, son 5 yıl içerisinde sigara denetimi yapılmadığını ve hijyen konusunda birçok eksiklik bulunduğunu anlattı.

Gece Kulüplerinin denetlenmeye başlandığını anımsatan Besim, denetim sonucundaki manzaranın korkunç olduğunu ifade etti.

Besim, “çağdaş bir ülke olmak istiyorsak, hukuk devleti olmak, yasalara uymak, her anlamda denetim yapmak ve Koruyucu Sağlık

Hizmetlerine önem vermek şarttır” dedi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in açılış konuşmasının ardından “Bulaşıcı Hastalıklar” konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.