“Sağlıkta hizmet kalitesinin artması için doktor istihdam ediyoruz”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra BRT’de ‘Haber Kritik’ programına katılarak sağlık sisteminbdeki sorunlar, aşılanma, ilaç sıkıntısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Altuğra, ülkede bugüne kadar 2 doz aşılıların oranının yaklaşık yüzde 90, 3 doz aşılanma oranının ise yaklaşık yüzde 67 olduğunu söyledi.

Altuğra, “Özellikle 50 yaş üzerinde olan herkesin hatırlatma dozu aşısı yapması gerektiğini vurguluyoruz, önemsiyoruz ve hassasiyetle takibini yapıyoruz. Ülkemizde ağırlıklı olarak 2 Sinovac aşısı yaptıranların olduğunu görüyoruz. İki Sinovac aşısı yaptırıp üçüncü dozunu da Biontech yaptıran insanlarımız vardır. 50 yaş üstünde olup 2 Sinovac, 1 Biontech aşısı olanlar hatırlatma dozunu yaptırsınlar. Bağışıklık sistemi bastırılmış olanlar insanlar da mutlaka hatırlatma dozunu yaptırsın. 2 Sinovac, 2 Biontech aşısı yaptıranlar ve 50 yaşın üstünde ise hatırlatma dozunu yaptırsınlar. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler de yaptırsınlar. 50 yaş altındakiler ise önümüzdeki süreçte yine doktorları ileistişare edip hatırlatma dozunu ne zaman yaptıracaklarına dair bilgi alabilirler” dedi.

Altuğra, bilimsel yayınların 50 yaş üstünde olanların mutlaka hatırlatma dozlarını yapmaları gerektiğine vurgu yaptığını söyledi.

Bakan Altuğra sağlık merkezlerinde Sınovac ve Bıoentec aşıların her ikisinin de yapılmakta olduğunu belirtti.

İzlem Gürçağ Altuğra “Aşılarla ilgili kesinlikle hiçbir sıkıntımız yoktur. Şuanda merkezlerimizde aşılanma hizmeti devam ediyor. Elimizde yeterli sayıda aşımız vardır. Aşıların son kullanma tarihine bakarak ihtiyacımız oranında aşıyı talep ediyoruz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden özellikle ülkemize aşılar sistemli bir şekilde gelmektedir. Şuana kadar Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize toplam 720 bin 320 doz aşı gelmiştir. AB’den de şuanada kadar 242 bin 932 doz aşı geldi. Yani toplamda KKTC’ye 963 bin 252 doz aşı geldi. Şuanda elimizde halka yetecek aşı miktarımız mevcuttur” diye konuştu.

Bir soru üzerine Bakan Altuğra, Maymun çiçeği virüsü ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

İzlem Gürçağ Altuğra, “Ülkemizde maymun çiçeği virüsü ile ilgili herhangi bir vakaya rastlanmadı. O nedenle şuan için endişe etmeye gerek yoktur. Buna yönelik heran tedbirlerin alınması yönünde de hazırlıktayız” dedi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkede son zamanlarda aniölümlerin artması üzerine Araştırma Komitesi kurduklarını ve ço kısa sürede çalışmayı kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı.

Altuğra, ani ölümlerle ilgili basına yansıyan ve çıkan isim listelerinin ise yüzde yüz bilgi kirliliği içerdiğini de belirtti.

Bakan Altuğra, “Kirli bilgi paylaşımı vardır. Zaten isimleri de takip ettiğiniz zaman. Öyle isimler vardır ki aniölümle hayatını kaybetti diyemezsiniz. Sağlık Bakanlığı olarak bu konuda tabi ki hassasiyetimiz vardır. Biz dün itibariyle bir komite kurduk. Komite çalışmalarına başladı. Çok yakın bir süreçte yani birkaç günlük zaman diliminde halkımızla doğru ve kaliteli bilgileri paylaşacağız. Ani ölümün neyi anlattığını da halkımızla paylaşacağız. O nedenle kirli bilgiye dayalı strese girmeye gerek yoktur” diye konuştu. .

Ülkede ilaç sıkıntısı yaşandığına da değinen Altuğra, “Yüzde 80 oranında ilaçlarımızın eksikliği her ne kadar giderildiyse de yüzde 20’lik bir dilim ciddi sayılabilecek bir dilimdir. Ve oradakilaçların eksiliği maalesef hala daha sürüyor” dedi.

Sağlık Bakanı Altuğra, ilaçların ihale usuluyle alındığını ancak ilaç ezca depolarının ilaç ihalesine teklif atamadığını dile getirdi.

Altuğra, “Neden ilaç depoları teklif atamıyor?İlacı temin edemediği için. Düşünün ilgili ilacın ihalesine çıkıldığı ve ezca depoları teklif atacaklar ki Merkezi İhale Komisyonu tarafından değerlendirilsin. Fakat ilgili ecza depoları ilaç olmadığı için ihaleye teklif atamıyor. ..Dünya genelinde hemen hemen ilaç sorunu maalesef ki vardır. Ancak biz çalışmalarımızı durdurmadık. Nerede ne ilacı bulursak biz insanımıza ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Altuğra, Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın hükümetin maaşlardan kesinti yapma kakarına karşı bugünden itibaren ek mesaiye kalmama eylemi başlatmasın ailişkin de değerlendirmede bulundu.

Altuğra, “Maaşları kesilecek bir mağduriyet vardır.İhtiyaç vardır ki kısa süreli bu maaşlardan kesinti yapılacak. Geriye ödeme şartı ile bu maaşlardan kesinti yapılacak. Bunun izahatı da verilmiştir. Ama biz karşılıklı dayanışma, anlayış ruhunda olmazsak biz ülkeyi kaosa sürükleriz. Sağlık sistemini kaosa sürüklersiniz. Siz bugün hastanedeki sistemi durdurduysanız veya daha farklı noktalardaki hizmeti durdurduysanız halka kötülük etmiş olursunuz.Bizim grevlerimiz kapının altında durmamalıdır. Eğer grevlerimiz tehditle kapının arkasında hazır duracak bir şekilde hemen gündeme getirirsek o zaman bizim halkın haklarını koruma noktasında ne kadar samimiyiz sorusunu ben sormak istiyorum. Bizim duyarlılığımız halka yönelik olmalıdır. Bizim hassasiyetimiz halkın ne kadar düzgünsağlık hizmeti alması yönünde olmalıdır” dedi.

Bakan Altuğra doktor istihdamlarına da büyük önem verdiklerini ve bu yönde olumlu adımlar attıklarını açıkladı.

Altuğra, “Sağlık sisteminde doktor sayısının yetersiz olması halka gidecek olan kaliteli sağlık hizmetinin sekteğe uğraması demektir. 2 hafta kadar önce 2 pratisyen ve 2 uzmandan oluşan toplam 4 doktorumuzu sağlık sistemine istihdam ettik. Önümüzdeki hafta da 3 doktor daha istihdam ediyoruz.Sağlık sistemine yapacağımız katkı tam gücüyle devam etmektedir. Hastanelerin inşasının tamamlanması ile sağlık sistemini çok daha güçlendirecektir. Çünkü varolan hastanelerimiz ülke nüfusuna hizmet etmekte yetersiz kalmaktadır. O nedenle varolan hastanelerimize ek binalar inşa ederek sağlık sistemimizi güçlendirmeliyiz” dedi.

Sağlık Bakanı Altuğra 2 Ağustos’da Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sağlıkta yapılacak olan yatırımları ele alacağını söyledi.

BRT