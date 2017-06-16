SAĞLIKTA İKİNCİ İŞE ARA FORMÜL!

Ada TV’ye konuşan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 1 Ağustos’ta başlayacak sağlıkta ikinci iş yasağında ortaya çıkacak sorunları önlemek ve geçiş dönemini yumuşatmak için bir ara formül hazırladıklarını açıkladı

Ada TV’de yayınlanan Günaydın Ada’da Denizhan Tecik’in sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek doktorlara ikinci iş yasağıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sağlıkta ikinci iş yasağında geçiş dönemini yumuşatmak için bir tüzük değişikliği hazırladıklarını belirten Bakan Sucuoğlu, “En azından belli ihtiyaçlar doğrultusunda devlet hastanelerinde çalışan doktorların kendi bölüm şeflerinin ve başhekimin onayıyla belli konularda açılım sağlaması bakımından bir çalışmadır bu” dedi.



“YAPILACAKSA İKİNCİ İŞ YASAĞI TÜM KOLLARDA OLMALI”



“Yargıya saygımız sonsuz ama insan hayatı bizim için daha önemli” diyen Bakan Sucuoğlu, tüzük değişikliğiyle getirmek istedikleri ara formülün gerekçelerini ise şöyle açıkladı:



“Yargı 1 Ağustos’a kadar doktorlara ikinci iş yasağıyla ilgili bir süre verdi. Bu kararın bizimle ilgisi yok. Bu Yargının aldığı bir karar. Bu sürenin sonunda doktorlara ikinci iş yasağı gelecek dedi. Sorgulama anlamında değil ama şunu sormak istiyorum. Neden diğer meslek gruplarında değil de sadece sağlıkta böyle bir karar alındı. Bu üzücü. Yapılacaksa ikinci iş yasağı tüm iş kollarında olmalı. Neden böyle söylüyorum. Bir örnek vereyim.



“CİDDİ BOYUTTA SIKINTILARLA KARŞILAŞABİLİRİZ”



Özel hastanede bir ameliyat yapılıyor. O sırada doktor yanlışlıkla bir atardamarı zedeledi ve kanıyor. Ameliyata giren doktor arkadaşımız, kadın doğum uzmanı o arteri kapatma, dikme tecrübesi yoktur. Olamaz da zaten. Ne yapacağız? İkinci iş yasağı var. Doktor arkadaşımız, özel hastanede bu ameliyata nasıl girecek. Nasıl müdahale edeceğiz? O hastanın yakınlarına ne diyeceğiz? İkinci iş yasağı var.



Müdahale edemeyiz mi diyeceğiz? İşte sıkıntı bu. Beni yoran bu. Ya da hasta uyutuldu veya ameliyat sırasında ciddi bir alerjik reaksiyon gösterdi. Anestezi uzmanı yardım istedi. Hayır mı diyeceğiz. İkinci iş yasağı var. Özel hastaneye gidip yardım edemezsin mi diyeceğiz? Nasıl olacak. İşte büyük sıkıntı burada doğacak. Çünkü bizim ülkemizde düşünün 5 tane anestezi uzmanı var. Bu beş tane anestezi uzmanı karar verdi, devlet hastanesinde kalıyoruz dedi. Özelde ne olacak. Ameliyat yapılmayacak mı? Özel hastanelerde anestezi uzmanı olmayınca bu ameliyat nerde yapılacak. Burhan Nalbantoğlu’nda yapılacak, yük daha da artacak.



Nalbantoğlu’nda ameliyata şu anda bir ay sonraya randevu veriliyorsa üç ay sonraya randevu verilecek. Çünkü bu personelle, bu ameliyat masasıyla mümkün değil. Şu anda iki nefrolog var KKTC’de. Bildiğim kadarıyla ikisi de hastanede kalacak. Bir hasta özelde böbrek yetmezliği çekiyor. Müdahale edilmesi gerekiyor. Ne olacak. Kim müdahale edecek. Birilerinin bu sorulara cevap vermesi lazım. Biz veremiyoruz. Yani ciddi boyutta sıkıntılarla karşılaşabiliriz.



“YARGIYA SAYGIMIZ SONSUZ AMA İNSAN HAYATI BİZİM İÇİN DAHA ÖNEMLİ”



Biz bu konuda bir çare üretmeye çalışıyoruz. Şu anda bir tüzük değişikliği hazırlıyoruz. En azından belli ihtiyaçlar doğrultusunda hastanelerde doktorların kendi bölüm şeflerinin ve başhekimin onayıyla belli konularda açılım sağlaması bakımından bir çalışmadır bu. Hukuksal bazda şu anda çalışılıyor.



Gayrıyasal olmayacak vaziyette bir tüzük değişikliği hazırlanıyor. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma olacak. Yargıya saygımız sonsuz ama insan hayatı bizim için daha önemli.” Geçiş döneminin kısa tutulduğu yönünde de eleştirilerde bulunan Sağlık Bakanı Sucuoğlu, “Bu geçiş dönemini biraz daha uzun tutmak gerekirdi. Hem altyapı anlamında, hem de doktor sıkıntısını göz önüne alarak uzun tutmalıydık. Çünkü sağlık sektörüyle diğer sektörleri bir tutmak mümkün değil.



“ARA FORMÜL ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”



Bakın Türkiye ikinci iş olayını, döner sermaye yasasını 6 yılda oturtabildi. Siz benden 6 ayda bu geçiş dönemini yapmamı istiyorsunuz. Mümkün değildir. Dolayısıyla bazı formüllerde bu geçiş dönemini yumuşatmamız lazım. Bunun için çabalıyoruz. Bir ara formül üretmeye çalışıyoruz” dedi. Bakanı Sucuoğlu, sağlıkta 50 yıllık statükonun devrildiği bir süreci yaşadığımızı belirterek, bu geçiş sürecini kazasız belasız atlatmaya çalıştıklarını ifade etti.