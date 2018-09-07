ŞAHALİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR!
Şahalı basın toplantısı düzenliyor
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali hayvancıların eylemlerini sonlandırmasının ardından basın toplantısı düzenliyor.
Şahali BRt’ye yaptığı açıklamada, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin 3 gün süren eylemi sonrası saat 16.45’de basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Bu arada Bakan Şahali, domates ithaline 10 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren 14 Eylül Cuma gününe kadar izin verdiklerini de açıkladı.
Etiketler : Erkut Şahali, BASIN TOPLANTISI
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