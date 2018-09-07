ŞAHALİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali hayvancıların eylemlerini sonlandırmasının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Şahali BRt’ye yaptığı açıklamada, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin 3 gün süren eylemi sonrası saat 16.45’de basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Bu arada Bakan Şahali, domates ithaline 10 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren 14 Eylül Cuma gününe kadar izin verdiklerini de açıkladı.