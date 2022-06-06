Cumhuriyet Meclisi’nde, öğretmen ihtiyacı sebebiyle hazırlanan ve kadro sayılarının artırılmasını öngören Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komide ivedilikle görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. CTP ve HP oylamada olumlu oy kullandı.

CTP milletvekili Erkut Şahali, “Bu ülkenin ülkeyi ileriye taşıyacak yasalara ihtiyacı var” diyerek, kadroların güncellenmesinin gereklilik olduğunu söyledi.

Erkut Şahali, Türkiye ile imzalanan protokolde Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihi anlamını yitirmesi anlamına gelen bazı düzenlemeler olduğunu savunarak, “Protokolde yer almaması gereken bir konu ileriye götürülmemeli” dedi.