Şahali: sahip olduğumuzdan fazlasını seferber ettik, kabul görmedi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, hayvancıların 3 gündür devam eden eylemleri nedeniyle yaşananlar hakkında kamu oyunu bilgilendirmek adına bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

“Son 3 gündür arzu etmediğimiz olaylarla karşı karşıyayız”diye konuşan Bakan Şahali, “Gönül arzu ederdi ki muhataplarmızla daha uygar koşullarda bir arada olalım. Ama demokratik ülkelerin olmazsa olmazıdır demokratik eylmeler, hayvancılarmız da demokratik haklarını kullandılar” dedi.

Erkut Şahali, hükümet olarak dile getirdikleri en önemli şeyin, toplumsal dayanışmanın ve huzurun bitirilmemesi ve duyarlı olunması çağrısı olduğunu söyledi.

Şahali, “Taşıdığımız sorumlulukla hareket edeceğiz. Tüm örgüt, parti ve siyasilerin aynı duruş altında toplanmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Şahali, 3 gündür yaşanan olaylarda, özellikle fiziki saldırı derecesine gelen zamanlar yaşandığını ve polisin müdahale etmek zorunda kalındığını belirtti.

Şahali, “Kamu malına zarar ciddi bir suçtur ve bir karşılığı olmalıdır. Yapılan eylemlerde bu duyarlılığın hiçbir zaman unutulmamasını diliyoruz”dedi.

Şahali, zarar gören ve yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, görev başında olan polis ekiplerine de soğuk kanlı olmak adına gösterdikleri çaba için teşekkür etti.

Çok farklı mecralardan istifa çağrılarının da gündeme geldiğini belirten Bakan Şahali, bu çağrıların çözüm önerileriyle birlikte gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Şahali, “tarım konusunda bilgili olduğumu hiçbir zaman ifade etmedim, ama öğrenme gayreti içerisinde oldumuğumu hep ifade ettim” dedi

Şahali, “Biz, şu an yaşadığımız sorunların çok önemli kısmının doğrudan sorumlusu değiliz. Öncelikle döviz kurlarından kaynaklanan sorunlar bizimle alakalı sorunlar değildir” diye konuştu.

Şahali, müzakere sürecinde hükümet olarak hesap bilir bir tavır içinde olduklarını belirterek, “Sahip olmadığımız kaynaklarla üreticilerimize yardımcı olmak gibi bir durumla karşı karşıyaydık. Ancak bizlerin sahip olduğumuz kaynaklardan fazlasını seferber eden yaklaşımımız muhataplarımızca kabul görmedi ve eylemler arttı.”diye konuştu.

“Uzlaşma sağlanamadı fakat küçükbaşçılara yardımlarımız sürüyor. Üretici ile satıcı arasında bağ kuracağız. Gerekli adımları attık.” diye konuşan Bakan Şahali, bakanlık olarak kendilerinin de, hükümetin de hayvancılarla görüşemeye sonuna kadar açık olduklarını söyledi.

Şahali, Küçükbaş anaç hayvan başı destek olarak 80 kiloluk arpa hibesi sağlanacağını belirterek, ilk parti teslimat 30 kg. olarak 10 Eylül 2018 Pazartesi’den itibaren başlatılacağını açıkladı.

Bakan Şahali, hayvan besleme giderlerinin aşağıya çekilebilmesi için Hayvancılık Dairesi tarafından hazırlanan alternatif rasyonların, hayvancıya ve yem firmalarına önerilerek besin değerleri korunmak kaydıyla, hayvan besleme giderlerinin daha ekonomik koşullarda gerçekleşmesinin sağlanacağını da kaydetti.