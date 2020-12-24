Şahali, “Yeni hükümetin sorun çözme kabiliyeti”

Şahali konuşmasına, sordukları sorulara yanıt alamadıklarını söyleyerek başladı. Kendi bakanlık döneminde arpa fiyatında yaptıkları artışa tepki verildiğini, bugün yapılan zamma muhalefette olmalarına rağmen olumsuz yorum yapmadıklarını dile getirdi. “Biz yönetirken söylediklerimizi muhalefetteyken de söylemeye devam ederiz” diyen Şahali, süreci izleyeceklerini belirtti. “Ankara’ya yapılan dünkü ziyaret Ağustos ayında başlayan sürecin devamıydı” diye konuşan Şahali, bu ziyaret sırasında alınan kararlara işaret etti. 2005 yılından beri TC’nin KKTC’deki maaşların ödenmesine doğrudan etki edecek bir kaynak aktarımı yapmadığını söyleyen Şahali, dünkü kararın bu anlamda bir ilk olduğunu belirtti. “Bu azınlık hükümeti KKTC’yi yönetme görevini Ankara’ya havale ve delege etmiş durumdadır” diyen Şahali, “Dün olanlardan anladığımız KKTC hükümeti KKTC devletine hükmetmekten vazgeçmiştir” şeklinde konuştu. Özgürgün’ün istifasıyla ilgili Meclis oylamasına işaret eden Şahali, bir an önce seçime gidilerek iradenin yeniden tecelli edeceği koşulların sağlanması gerektiğini söyledi. Türkiye ile imzalanan protokollerde kararların ortak olduğunu ancak öncelik sırasının KKTC halkının ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiğini belirten Şahali, tüm vekilleri ettikleri yemine uymaya çağırdı.

Bunun üzerine söz alan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeminine sonuna kadar sadık olduğunu söyledi, “Keşke herkes KKTC’ye sahip çıkma noktasında o yemine sadık kalsa” dedi. Maaşlarla ilgili destek alınması konusunda, Türkiye’ye bu talebi kendilerinin yaptığını kaydetti, pandemi nedeniyle sadece KKTC değil dünyadaki krize işaret etti. Pandemi nedeniyle yapılan ödemelere ve sektörlerin yaşadığı krize değinen Oğuz “Bütçede yaşanan farkı nasıl kapatacaktık?” diye sordu. Şahali’nin yerinden söz alarak “13. maaşlar hakkında sorun olmadığı konusunda Eylül ayında sizin kabinenizde bulunan bir bakan sorun açıklama yapmıştı. Ne oldu da bu sorun oluştu?” demesi üzerine Oğuz, süreç içerisinde devletin ihtiyaç ve masraflarının arttığını kaydetti. Covid 19 salgınının ne kadar süreceğinin hâlâ belirsiz olduğunu, desteklerin devam etmesi gerektiğini dile getiren Oğuz, bununla ilgili çalışma yaptıklarını dile getirdi. , Maliye Bakanı Dursun Oğuz, öğrencilerin gelmesiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü anlattı ve Covidin verdiği tahribatın hala kestirilemediğini, ihtiyaç olması halinde yeniden Türkiye Cumhuriyeti’ne başvurulabileceğini kaydetti. Oğuz, Türkiye ile ekonomik iş birliğini oraya bağlanmış gibi algılamanın doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi. “13. maaşı ödemek bir lütuf değil, bunu reklam olarak kullanmak da doğru değil” diyen Oğuz, 2021’de yeniden protokol imzalanacağını anlattı. Oğuz, Şahali’nin (Türkiye’nin vereceği) 800 milyon TL’nin nerelere harcanacağı konusunda sorusu üzerine, bu gece bununla ilgili açıklama yapılacağını söyledi. Bu hükümetin ülkeyi hükümetsiz bırakmama adına kurulduğunu dile getiren Oğuz, hükümetin sorumluluklarını yerine getireceğini kaydetti.

Bunun üzerine yeniden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, eğer Eylül sonunda maaşların ödenmesinde sorun yoksaydı, Covid-19 pandemisinin başından beri kamu gelirlerinde çok ciddi bir daralma olmadıysa ve bu süreçte Türkiye’den malzeme ve nakit yardımı alındıysa, “maaşların ödenmesinde sorun yoktur” açıklamasının bugün de geçerli olması gerektiğini söyledi. Karantina ve test kiti giderleri gibi giderlerin Maliye raporlarına göre 400 milyonluk bir ek külfet oluşturmadığını anlatan Şahali, “Bu noktada ya o gün de bu kaynak yoktu, seçim çalışması olarak bu açıklama yapıldı ya kaynak vardı ve hâlâ vardır ve hükümet imaj çalışması yapmaktadır, ‘Türkiye bizi çok sever. Bize gönlünü de kucağını da kasasını da açar’ demek istemektedir” şeklinde konuştu. Yerinden söz alan Oğuz da, ilgili açıklamayı yapan Olgun Amcaoğlu’yla konuştuğunu, Amcaoğlu’nun o dönemde “13. maaşlar bir haktır” dediğini, “ödenecek sorun yoktur demediğini” kaydetti. O dönem Amcaoğlu’nun basın danışmanın hazırlayıp sunduğu programda bu ifadelerin kullanıldığını kaydeden Şahali, konuyu araştırıp çıktığını, ortada hassas bir konu bulunduğunu, birkaç gün önce Tufan Erhürman’ın da benzeri bir sorusu üzerine de böyle bir açıklama yapılmadığını kaydetti.