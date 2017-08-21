Şahan ateş Püskürdü: Zibidi!

Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın, twitter hesabından Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweet büyük tepki çekti. Bu olay sonrasında Galatasaray Kulübü de harekete geçti. Kulübün hukukçuları hem resmi hem de bireysel olarak Hakan Hepcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Fransız oyuncu Gomis'in de Hepcan hakkında dava açmaya hazırlandığı kaydedildi. Irkçı söylem komedyen Şahan Gökbakar'ı da kızdırdı. Ünlü komedyen Instagram hesabından açıklama yaptı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, 2-2 berabere kaldı. Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın attığı mesajda ise Galatasaraylı futbolcu için kullandığı maymun ifadesi büyük tepki çekti! Hepcan'ın kastettiği futbolcunun Bafetimbi Gomis olduğu öne sürüldü.

IRKÇI SÖYLEM TEPKİ ÇEKTİ

Hakan Hepcan, "Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray'da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor." yazmıştı. Hepcan, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı silip yanlış anlaşıldığını savundu. "IrkçıHakanHepcan" hashtag'i ise kısa sürede Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde 1. sıraya kadar yükseldi.

Konuyla ilgili ünlü komedyen Şahan Gökbakar Instagram hesabından şunları yazdı:

''Bu çocuk efendi ve kendi halinde yetenekli de bir çocuk ama malesef çirkin bir söylem dökülmüş parmaklarından. Ardından herkes yüklenince, "yanlış anlaşıldım" demiş. Lan alenen Gomise maymun demişsin zibidi. Yanlış anlaması mı var! Siyahi bir futbolcuya ırkçı bir hakaret etmişsin. Çık efendi gibi özürünü dile "çocukluk ettim, ırkçılıktan değil cahillikten oldu" vs. gibi bir mazeret bildir bari. Bu arada ben de ona zibidi dedim, yanlış anlaşıldıysam özür dilerim zabudo demek istemiştim..."

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü de bu olay sonrasında harekete geçti. Kulübün hukukçuları hem resmi hem de bireysel olarak Hakan Hepcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Fransız oyuncu Gomis'in de Hepcan hakkında dava açmaya hazırlandığı kaydedildi.