Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'a meydan okudu!
Rekabet kızıştı!
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Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'nın vizyona girdiği ilk 3 günde 1 milyon 331 kişi tarafından izlenmesiyle komedideki rekabet kızıştı.
Filmin, Ocak ayında tüm zamanların en iyi çıkış yapan filmi olmasıyla gözlerin çevrildiği Şahan Gökbakar'dan yanıt gecikmedi....
Yeni filmi 'Kayhan'ı, 9 Şubat'ta vizyona sokacak olan Şahan Gökbakar, dün instagram'da yaptığı paylaşımla Cem Yılmaz'a meydan okudu. Kayhan'ın fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen altına da "Gerçekten gülmeye az kaldı" diye yazıp ezeli rakibine taşını attı..
Etiketler : Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, film, rekabet
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