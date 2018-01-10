Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'a meydan okudu!

Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'nın vizyona girdiği ilk 3 günde 1 milyon 331 kişi tarafından izlenmesiyle komedideki rekabet kızıştı.

Filmin, Ocak ayında tüm zamanların en iyi çıkış yapan filmi olmasıyla gözlerin çevrildiği Şahan Gökbakar'dan yanıt gecikmedi....

Yeni filmi 'Kayhan'ı, 9 Şubat'ta vizyona sokacak olan Şahan Gökbakar, dün instagram'da yaptığı paylaşımla Cem Yılmaz'a meydan okudu. Kayhan'ın fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen altına da "Gerçekten gülmeye az kaldı" diye yazıp ezeli rakibine taşını attı..