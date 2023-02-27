Şahan Gökbakar'ın "Kaliteli çadır" sorusuna Haluk Levent'ten jet hızında yanıt geldi

Kızılay'dan çadır satın aldığı iddialarına canlı yayında cevap veren Haluk Levent, 10 bin liralık çadırların kışa dayanıklı olmadığını, kaliteli çadırları toplamda 22 bin liraya aldıklarını söyledi. Şahan Gökbakar ise Levent'in bir hafta önceki yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Bu çadırları 10 bin liraya almışsın" sözleriyle ünlü şarkıcıyı eleştirdi. Gökbakar'ın sorusuna Levent'ten jet hızında yanıt geldi.

11 ili yıkan depremlerin ardından birçok kurum ve STK, bölgeye yardım gönderdi. Bu noktada Ahbap Derneği'nin de gönderdiği çadırların bir kısmının Kızılay'dan satın alındığı ortaya çıktı. Haluk Levent ise bu sabah Fox Tv'nin canlı yayınına çıkarak her şeyi tek tek açıkladı.

ÇADIRLARIN FİYATINI AÇIKLADI

Haluk Levent, "Arkadaşlarım Kızılay'ın çadır sattığını öğrenince hemen harekete geçtiler. Çadır satıldığını duyunca hemen 2 bin 50 adet sipariş verdik. Bir çadırı 22 bin liraya aldık, nakliye ve KDV'si dahil. Bu çadırlar kaliteli. 10 bin liraya da var ama soğuk havaya dayanıklı değil. Bölgede sıcaklık eksi 10 dereceyi buluyor" ifadelerini kullandı."

ŞAHAN GÖKBAKAR ESKİ PAYLAŞIMINI HATIRLATTI

Oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından Haluk Levent'e yönelik paylaşımlar yaptı. Gökbakar "Haluk bu sabah televizyonda, Kızılay'la alışverişini cansiperhane savunurken "Fiyat normal, çadırlar kaliteli" dedi. Kendi Tweeti. 145.446.500tl / 13.250çadır = 10.970tl. Haluk, sen de 10 bine almışsın çadırların tanesini. 22 bine aldıkların kaliteli de, bu aldıkların kalitesiz miydi?" açıklamasını yaptı.

"KEŞKE OLSA DA ALSAK"

Şahan Gökbakar'ın paylaşımına Haluk Levent'ten jet hızında yanıt geldi. Levent ünlü oyuncunun sorusuna "Sevgili Şahan. 19 binlik +KDV çadırlardan yani bizim 2050 tane aldığımız çadırlardan şu anda olsa hiç ucuz çadır almam. Çünkü tam korunaklı, çok sıcak, deprem çadırı. Piyasada yok şu anda. Keşke olsa da alsak. Yani bu hesaplama çadır kalitesine göre değişiklik gösteriyor" sözleriyle cevap verdi.

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