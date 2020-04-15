Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Şahan’ın karantina imajı
Şahan’ın karantina imajı

Şahan’ın karantina imajı

Şahan’ın karantina imajı

A+A-

Uzun bir süredir ailesiyle birlikte ev karantinasında olan oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan Şahan Gökbakar, karantinanın başından beri mutfak hünerlerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Bu işi yapmaktan aldığı zevki “Kariyerimi değiştirmeyi düşünebilirim” sözleriyle dile getiren Gökbakar, bu defa da sevenlerinin karşısına yeni imajı ile çıktı.

Karantina süresi içerisinde pek çok ünlü isim gibi saçlarını kısaltma kararı alan Şahan, yeni görüntüsünü Instagram’dan paylaştı ve “Mücadeleye devam” notunu düştü.

1-20200415095326.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.