Sahil kenarında bulunan erkek cesedi bulundu
Sahil kenarında bulunan erkek cesedinin ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 18.03.2022 tarihinde, Akdeniz-Koruçam köyleri arasındaki sahil kenarında bulunan erkek cesedi üzerinde bugün yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alınmıştır.
Cesede ait henüz kimlik tespiti yapılamamış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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