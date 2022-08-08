Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Doymayıp daha fazlasını istedi

Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde sokak köpeklerini kurtaran ve sahiplendiren bir kadın, bir süre önce yavru bir köpek sahiplendirdiği adamı ziyaret etti. Ancak duydukları karşısından resmen şaşkına döndü. Çünkü köpeği sahiplenen genç adam, köpeği öldürdüğünü ve onu yediğini itiraf etti. Üstelik varsa, daha fazlasını da istedi.

Sosyal medyada May Ccus ismiyle bilinen ve kendisini köpekleri kurtarıp sahiplendirmeye adamış genç bir kadın, bir süre önce kendisinden bir yavru köpeği sahiplenen genç adamı, çalıştığı bölgede gezinirken ziyaret etti. Köpeğin durumunu sorduğunda duyduklarına şoke olan genç kadın yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaştı.

YAVRULARI SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yaklaşık iki yıl önce, Malezya'da Kovid-19'a yönelik karantina kısıtlamaları doruktayken, kurtardığı bir köpek yavrusu için potansiyel evlat ediniciler arıyordu. Kuala Lumpur'un Cheras semtinde bulunan Taman Connaught'ta bir soya fasulyesi tezgahı işleten ve köpek yavrularını çok sevdiğini söyleyen bir adam bulan May, onunla anlaştı.

''KESİP YEDİM''

Ancak genç adam “seveceğini” söylediğinde, May'in düşündüğünden çok farklı bir şeyi kastetmişti. May iki yıl sonra Taman Connaught'a döndüğünde, adama yavrunun nasıl olduğunu sordu. O ise rahatlıkla köpeği kesip yediğini söyledi ama May inanmak istemedi.

HİKAYEYİ DEĞİŞTİRDİ

Adamın köpeği gerçekten öldürüp öldürmediğini sorduğunda, sakince öldürdüğünü söyledi. Ancak hikayesini iki kez değiştirdi: İlkinde, amcasının yavruyu öldürdüğünü iddia etti. Sonra ise Burma'dan bir adamın sorumlu olduğunu söyledi.

HEP YEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

May, adamın gülerek, pişirdikten sonra köpeğin etinin güzel olduğunu ve ondan daha fazla köpek istediğini söylediğini anlattı. Ailesinin Çin'deki Guangxi'den olduğunu ve orada her zaman köpek yediklerini söyleyen adam, tezgahını işletmekle meşgul olduğunu ve gitmesi gerektiğini söyleyerek tartışmayı bitirdi.

KENDİNİ SUÇLADI

Öfkeli kadın, soya fasulyesi satıcısıyla yaptığı tartışmanın bir videosunu Facebook'ta yayınladı. Klipte, Kantonca konuştuğu ve öfkeyle bir açıklama talep ettiği duyuluyor. Duydukları karşısında kahrolan May ise, adamı daha fazla incelemeden köpeği sahiplendirdiği için kendini suçladığını aktardı.

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