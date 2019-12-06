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SAHNEDE DARP EDİLEN KUZEY TARIK'TAN AÇIKLAMA...

SAHNEDE DARP EDİLEN KUZEY TARIK'TAN AÇIKLAMA...

Kuzey Tarık Basın Toplantısı Yaptı

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Geçtiğimiz gün Lapta'da bir eğlence mekanında saldırıya uğrayan Kuzey Tarık Altıner basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kendisine yapılan saldırı ve darp olayı ile ilgili açıklama yapan Kuzey Tarık konun mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. 

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