Sahnede soyundu...
İdo şov yaptı!
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İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses'in sahnede tişörtünü çıkartıp dans etmesi, sosyal medyada çok konuşuldu.
Söylediği şarkılar ile birçok kişi tarafından beğeniyle takip edilen İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, konseri sırasında tişörtünü çıkararak sahnede dans etti. Tatlıses'in dansı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu.
KONSERİ İZLEYEN TAKİPÇİSİ PAYLAŞTI
'Bileklerime Kadar Acıyor' şarkısını sahnede söyleyen İdo Tatlıses, şarkıya tişörtünü çıkararak devam etti. O anlar konseri izleyen bir takipçisi tarafından paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda görüntülenme sayısı aldı. Tatlıses'in bu hareketi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine maruz kaldı.
Etiketler : İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses, sahne, şov
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