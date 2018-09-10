Sahnede soyundu...

KONSERİ İZLEYEN TAKİPÇİSİ PAYLAŞTI

'Bileklerime Kadar Acıyor' şarkısını sahnede söyleyen İdo Tatlıses, şarkıya tişörtünü çıkararak devam etti. O anlar konseri izleyen bir takipçisi tarafından paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda görüntülenme sayısı aldı. Tatlıses'in bu hareketi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine maruz kaldı.