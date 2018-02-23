SAHTE BAL PİYASADAN TOPLATILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Veteriner Dairesi tarafından market denetimlerinde piyasada bulunan ballarda yapılan tahlil ve kontrollerde 23 Şubat 2018 tarihli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından Veteriner Mevzuat Kuralı’na uygunsuz bal paketleme ve pazarlama faaliyetinde bulunan “Özkızılkaya” ballarına el konularak piyasadan toplatılmaya başlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Veteriner Hizmetleri Yasası çerçevesinde Özkızılkaya Balında uygunsuzluk, hile ve /veya tağşiş tespit edildiğinden piyasaya sürülmesi yasaklanarak, toplatılması ve imha emri verildiği kaydedildi.

Açıklamada, mevzuata uygunsuzluğu tespit edilen işletmenin “aynı suçu tekrarlamasından dolayı” bal üretimi, paketleme ve pazarlama faaliyetleri 1 yıl boyunca askıya alındığı belirtildi.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca konuyla ilgili adli tahkikatın başlatılabilmesi için Bakanlık tarafından polise şikayette bulunulduğu da kaydedildi.