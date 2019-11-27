SAHTE BANKNOTLARI TEDAVÜLE SÜRMÜŞLERDİ...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da, 2017 yılı Mart ayı içerisinde, tasarruflarında 5 bin TL sahte banknot bulunan ve 3 adet 50 TL sahte banknotu tedavüle süren sanık İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek hakkındaki karar dün açıklandı.

Mağusa’da, 2017 yılı Mart ayı içerisinde, tasarruflarında bulundurdukları 3 adet 50 TL sahte banknotu bir eğlence mekanında tedavüle sürerek alkollü içki alan ve para üstü olarak 55 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin eden akabinde ise tasarruflarında toplam 5 bin TL sahte banknot olduğu tespit edilen sanık İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek hakkındaki karar dün açıklandı. “Sahte banknot tasarrufu”, “Sahte banknotu tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Dimen ile Dölek, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından 6’şar ay hapis cezasına mahkum edildiler.

Sahte paraları tedavüle sürmüşlerdi

Sanık İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek, 31 Mart 2017 tarihinde, Mağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence merkezine giderek tasarruflarında bulundurdukları 3 adet 50 TL sahte banknotu tedavüle sürmüş ve karşılığında ise 95 TL değerinde alkollü içki ile para üstü olarak 55 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin etmişlerdi. Sanıkların sahte banknotları tedavüle sürmelerinin tespit edilmesinin ardından ise üzerlerinde yapılan aramada 6 adet 50 TL sahte banknot ile evlerinde yapılan aramada ise 15 adet 100 TL sahte banknot ve 32 adet 50 TL sahte banknot tespit edilmişti. Zanlılar polise verdikleri ifadelerinde ise Türkiye’den satın aldıkları 5 bin TL sahte banknotu KKTC’ye getirdiklerini itiraf etmişlerdi.



Sanıkların mahkum oldukları suçlar “Sahtekarlık” suçları altında yer alır

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Ayşen Toroslu, sanık İbrahim Dimen ile İbrahim Okan Dölek’i aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı.

Sanıkların mahkum oldukları suç türlerinin Fasıl 154 Ceza Yasasında “Sahtekarlık” suçları altında yer alan suç türü olduğu ve bu suç türlerinin temelinde dolandırma niyeti olduğunun görüldüğünün altını çizen Toroslu, bu suç türünde korunan hukuksal yararın kişilerin mal varlığı olduğunu vurguladı. Toroslu, banknotların ekonomik ve ticari hayatın temel öğesi olduğunu ifade ederek, paranın güvenli bir şekilde el değiştirmesinde toplum bireylerinin üst düzey menfaatlerinin bulunduğunun dikkate alındığı zaman bu suçlara kamu yararı gözetilerek ceza takdir edilmesi gerektiğini açıkladı. Sanık İbrahim Dimen’in konu suçu planlayarak ve planına sanık İbrahim Okan Dölek’i de dahil ederek Türkiye’den sahte paraları satın alıp KKTC’ye getirdiğinin görüldüğünü ifade eden Toroslu, sanıkların tasarruflarında bulundurdukları sahte banknotların toplamının 5 bin TL olup bu banknotların elden ele geçerek bir çok insanın zarar görmesine ve mağdur olmasına neden olabilecek bir miktar olduğunu kaydetti.

Toroslu, ticari ve ekonomik hayatın güven içerisinde sürdürülebilmesinin temini için caydırıcı cezalar verilmesi ve bu cezanın ise hapislik cezası olması gerektiği kanaatine vardıklarını belirterek sanıkları 6’şar ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı