SAHTE BELGE DÜZENLEME, SAHTELENMİŞ BELGEYİ TEDAVÜLE SÜRME BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME

21.10.2019 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Ercan Havaalanı'nda R.A.(E-27), bir başkası adına düzenlenmiş olan ve üzerine kendi resmini yapıştırdığı sahte pasaportu İngiltere’ye gitmek maksadıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine bürünerek sahte davranışla kayıt temin ettirdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.