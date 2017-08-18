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SAHTE DEKONLA 75 BİN TL ALDI!

SAHTE DEKONLA 75 BİN TL ALDI!

Şok!

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98 MİLYON RİYAL YATIRDIĞINA DAİR SAHTE DEKONT HAZIRLADI, 75 BİN TL ALDI

Bir döviz bürosunun yurt dışındaki bankasına 98 milyon Riyal yatırdığına dair sahte dekont hazırlayan ve 2 farklı dekontun fotoğrafını işletme sahibine göstererek sahtekarlıkla 75 bin 321 TL nakit para temin eden A.N. (E-36) tutuklandı.

Polis Basın Bülteninde “Sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla para temini” olarak geçen olay Gazimağusa’da meydana geldi.

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