SAHTE DEKONLA 75 BİN TL ALDI!

98 MİLYON RİYAL YATIRDIĞINA DAİR SAHTE DEKONT HAZIRLADI, 75 BİN TL ALDI

Bir döviz bürosunun yurt dışındaki bankasına 98 milyon Riyal yatırdığına dair sahte dekont hazırlayan ve 2 farklı dekontun fotoğrafını işletme sahibine göstererek sahtekarlıkla 75 bin 321 TL nakit para temin eden A.N. (E-36) tutuklandı.

Polis Basın Bülteninde “Sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla para temini” olarak geçen olay Gazimağusa’da meydana geldi.