SAHTE DİPLOMA İÇİN HAZIRLIK YAPTILAR

Girne’de para karşılığı sahte diploma düzenleyip bazı öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırmasını sağlayan Somalili 4 kişi aleyhindeki soruşturma derinleştirildi. Polis zanlıların evinde bazı KKTC üniversitelerine ait diploma kalıpları ele geçirdi

GÜNEYE KAÇIP GERİ DÖNDÜLER: Polis soruşturma kapsamında 4 zanlının Güney’e kaçarak yakalandıktan sonra hapis yattığını tespit etti. Hapisten çıkan zanlılar yerleştirildikleri mülteci kampından kaçarak yeniden KKTC’ye geçti

Devrim DEMİR

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri para karşılığı sahte evrak düzenleyip Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kayıt yapılmasını sağlayan Somalili 4 kişiyi hakkındaki soruşturmasını genişletti.

Alınan 3 günlük tutukluluk süresinde yapılan polis araştırmasında, zanlıların evinde beş ayrı üniversiteye ait kalıp diplomaların yanı sıra şifreli dosyalar ve zanlıların Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollardan geçtikleri tespit edildi.

4 zanlının da Güney Kıbrıs’ta birer buçuk ay hapis yattıktan sonra mülteci kampına yerleştirildikleri öğrenilirken, zanlılar mülteci kampından firar ederek KKTC’ye yasal olmayan yollardan yeniden giriş yaptı.

Abdullah Hüseyin, Muhammed Ali, Muhammed Muhammed ve Sakariye Qualib isimli şahıslar dün ek tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıların soruşturma amaçlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Şifreli dosyalar ve kalıp diplomalar ele geçirildi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aslan, zanlı Abdullah Hüseyin, Muhammed Ali, Muhammed Muhammed ve Sakariye Qualib’in 8 bin Euro karşılığında sahte evrak düzenleyerek Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kayıt yapılmasını sağladıklarını anlattı.

Polis, başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan araştırmada 1 kişinin sahte belgeyle kayıt yaptırdığının tespit edildiğini açıkladı.

Zanlıların evinde yapılan aramada sahte belge düzenlemede kullanıldığına inanılan mührün yanı sıra şifreli dosyalar ve 5 ayrı üniversiteye ait kalıp diplomalar bulunarak emare alındığını kaydeden Aslan, bilgisayarların da inceleme yapılmak üzere emare alındığını kaydetti.

Mülteci kampından firar ettiler

Polis memuru alınan 3 günlük tutukluluk süresinde zanlıların Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtiklerini orda yakalanarak 1 buçuk ay hapis yattıklarını, daha sonra Güney’de mülteci kampına yerleştirildiklerini kaydetti.

Aslan, zanlıların mülteci kampından kaçarak ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın ciddiyetine dikkati çeken Ali Aslan, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek tüm zanlıların 7’şer gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Havadis