SAHTE DOKTOR TUTUKLANDI!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmadığı halde, yaklaşık bir yıldır kendisini uzman doktor, psikiyatr veya hipnoterapist olarak tanıtıp hasta kabul eden kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre C.S.S (E-35) dün tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma sürüyor.