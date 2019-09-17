SAHTE DOKTOR TUTUKLANDI!
Kendisini uzman doktor, psikiyatr veya hipnoterapist olarak tanıtıp...
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmadığı halde, yaklaşık bir yıldır kendisini uzman doktor, psikiyatr veya hipnoterapist olarak tanıtıp hasta kabul eden kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre C.S.S (E-35) dün tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
Etiketler : Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Doktor, tutuklanma
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