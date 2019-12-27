SAHTE EVRAK DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME, SAHTE BEYANLA KAYIT TEMİNİ
24 yaşındaki genç tutuklandı!
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Sahte evrak düzenleme tedavüle sürme, sahte beyanla kayıt temini
06.09.2019 tarihinde, Lefkoşa’da, M.H.H.L.(E-24), daha önceden yurt dışına sahte olarak düzenlenmiş öğrenci not dökümlerini gösteren sahte belgeyi bir üniversiteye kayıt olmak için ilgili fakülte görevlisine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahsı tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Sahte evrak düzenleme, tutuklanma
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