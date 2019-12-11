SAHTE EVRAK VE PASAPORT DÜZENLEDİ

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 10.12.2019 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, M.E.A.(E-54), KKTC’ye giriş yaptığı esnada tasarrufunda bulundurduğu, başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş İran pasaportunu, görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edildi. Şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.