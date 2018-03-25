SAHTE KİMLİĞİ KAPAN ÜLKEMİZE GELİYOR

“Başkasının kimliğine bürünme” suçundan 2008 yılında yargılanarak Türkiye’ye ihraç edilen Hüseyin Çifçi, 10 yıl sonra yeniden sahte kimlikle ülkemize giriş yaptı ve 23 gün sonra tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Ahmet VAMIK

“Başkasının kimliğine bürünme” suçundan 2008 yılında yargılanarak Türkiye’ye ihraç edilen Hüseyin Çifçi, kardeşi Fikret Çifçi’nin kimliğine bürünerek 1 Mart 2018 tarihinde ülkeye giriş yaptı. Çifçi, önceki gün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandı ve Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk emri alındı.

2008 yılında benzer suçtan ihraç edildi

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Doğa Tokay, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol’u tanık olarak dinletti.

Polis memuru İbrahim Varol, zanlı Hüseyin Çifçi’nin “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme”, “Başkasının Kimliğine Bürünme” ve “Sahte Davranışla Kayıt Temini” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Varol, zanlı Hüseyin Çifçi’nin 1 Mart 2018 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan ülkemize giriş yaptığını ve kardeşi Fikret Çifçi’ye ait üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak sahtelediği kimlik kartını, görevli memura verip, kardeşinin kimliğine büründükten sonra sahte davranışla kayıt yaptırdığını kaydetti.

Polis memuru Varol, zanlı Hüseyin Çifçi’nin önceki gün saat 21.00 sıralarında Mağusa’da çalışmakta olduğu iş yerinde tespit edilerek tutuklandığını ve Girne Polis Müdürlüğü’ne iade edildiğini ve zanlı Hüseyin Çifçi’nin 2008 yılında benzer suçtan yargılanarak ihraç edildiğini anımsattı.

3 gün tutuklu kalacak

Zanlı Hüseyin Çifçi’nin gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini dile getiren Varol, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs