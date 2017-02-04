SAHTE KİMLİK VE UYUŞTURUCUDAN YARGILANACAK

Türkiye’de cinayet işleyerek sahte kimlikle KKTC’ye kaçan Hakan Erkoç ile uyuşturucu baskınında yakalanan Mustafa Kemal Öztırak aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekiplerinin Haspolat’ta gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda tutukladığı Hakan Erkoç ve Mustafa Kemal Öztırak aleyhindeki soruşturmasını tamamladı.

Operasyonda zanlı Erkoç’un tasarrufunda 6 adet uyuşturucu madde içeren hap ve uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 2 bin 965 TL para ele geçirilmişti.

Yapılan sorgulamada ise Erkoç isteği üzerine zanlı Öztırak’ın uyuşturucu hapları 150 adet olarak 26 Ocak tarihinde ülkeye ithal ettiğini itiraf etmişti.

Zanlılar aleyhinde başlatılan soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların ülkede turist statüsünde olduklarını belirterek yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Ahmet Şanverdi adına düzenlenen sahte kimlik ile KKTC’ye giriş yapan Hakan Erkoç’un Türkiye’de cinayet suçundan arandığını Havadis okurlarına duyurmuştu.

Erkoç, cinayeti İstanbul Bağcılar’da 31 Aralık tarihinde işledi. Cinayetin görüntüleri ise Türkiye ulusal kanallarında yayımlandı kanallarında yayınladı.

Sahte kimlikle giriş yaptığı tespit edilmişti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, zanlı Hakan Erkoç’un kanunsuz uyuşturucu madde içeren hap “İthal”-“Tasarruf” ve “Verme”- “Başkasının Kimliğine Bürünmek” ve “Sahtekârlıkla Kayıt Temini”, zanlı Mustafa Kemal Öztırak’ın ise kanunsuz uyuşturucu madde içeren hap “İthal”-“Tasarruf” ve “Verme” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Soruşturma memuru yapılan sorgulamada, zanlı Hakan Erkoç’un ülkeye 19 Ocak tarihinde Ahmet Şanverdi adına düzenlediği nüfus cüzdanı ile “Başkasının kimliğine bürünerek” giriş yaptığını tespit ettiklerini kaydetti.

Havadis