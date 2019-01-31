SAHTE KİMLİKLE DÖVİZ KREDİSİ ÇEKTİLER!

23 Ocak’ta İskele’de faaliyet gösteren bir bankaya giden D.T.K. (E-24) ve A.P.C.(K-), bankada dolar ve Euro hesabı bulunan başka bir şahıs olarak kendilerini tanıttıktan sonra, söz konusu şahsın kimliğine bürünerek, sahte davranışla 1500 dolar ve 800 Euro parayı bankadan çekmek suretiyle sahtekarlıkla kredi temin ettiler.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.