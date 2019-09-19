Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SAHTE ÖĞRENCİ BELGESİ!
SAHTE ÖĞRENCİ BELGESİ!

SAHTE ÖĞRENCİ BELGESİ!

1 tutuklu!

A+A-

Türkiye’ye gitmek için vize almak maksadıyla sahte öğrenci belgesi temin eden bir kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, isminin baş harfleri S.S. (E-30) olan şahsın, temin ettiği sahte öğrenci belgesini Lefkoşa’da ilgili kuruma vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.