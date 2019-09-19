SAHTE ÖĞRENCİ BELGESİ!

Türkiye’ye gitmek için vize almak maksadıyla sahte öğrenci belgesi temin eden bir kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, isminin baş harfleri S.S. (E-30) olan şahsın, temin ettiği sahte öğrenci belgesini Lefkoşa’da ilgili kuruma vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.