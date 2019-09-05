SAHTE ÖĞRENCİ BELGESİ DÜZENLEDİLER!

SAHTE BELGE DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRME

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 10:30 sıralarında Lefkoşa’da D.C.A.(E-26) ve C.J.M.U.(E-26) kendi adlarına düzenlenen bir üniversiteye ait öğrenci belgesi üzerindeki tarih kısmını değiştirmek suretiyle sahneledikten sonra vize almak amacı ile ilgili kuruma vererek sahte belgeyi tedavüle sürdüler.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturmaları devam ediyor.