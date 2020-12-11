Sahte para zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

İskele’de faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna, 100’lük ABD Doları banknotlardan oluşan toplam bin ABD Doları sahte para tedavüle sürüldü. İskele Polis Müdürlüğü ekipleri söz konusu sahte dolarları piyasaya sürdüğü iddiasıyla İsmet Hüryol’u göz altına aldı. İskele Kaza Mahkemesinde yargın Tutku Cantaş’ın huzuruna çıkarılan zanlı Hüryol için 3 gün tutukluluk emri verildi. Polis, ABD Doları cinsi para bulunduran, banka, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşları uyardı.

BRTK