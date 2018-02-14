SAHTE PARAYA 1 YIL HAPİS!

Girne Ağır Ceza Heyeti, 2014 yılında “Sahte para” suçundan yargılanmadan ortadan kaybolan ve daha sonra tespit edilen Fırat Güler hakkındaki davayı karara bağladı

Devrim DEMİR

Girne’de 2014 yılında 19 adet sahte banknotu bir casinoda kumar oynayarak tedavüle süren ve daha sonra teminata bağlanarak ortadan kaybolan Fırat Güler hakkındaki dava dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

“Sahte bankont tedavüle sürme”, “Sahte Türk Lirasını tedavüle sürme” olamk üzere 4 ayrı suçtan yargılanan Güler, oy birliği ile 12 ay hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu açıkladı.

Toplumsal problemlere yol açıyor

Oy birliği ile alınan kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, olayın 2014 yılında meydana geldiğini, Fırat Güler’in sahte olduğunu bildiği paralarla bir casinoda kumar oynayarak tedavüle sürdüğünü anımsattı.

Sahte banknotların tedavüle sürülmesi ile ilgili toplumsal problemlerin de yaşandığına değinen Beyoğlu, sanık Güler’in işlediği suçları kabul ederek mahkemeye yardımcı olduğunu göz önünde bulundurarak 12 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Havadis