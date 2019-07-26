SAHTE PARAYA DİKKAT!

Lefkoşa’da ve Girne’de sahte para tedavüle süren 24 yaşındaki B.A.(E-24) tutuklandı.

B.A.’nın tasarrufunda bulundurduğu A437707766 seri numaralı 3 Adet 100’lük sahte banknotu Lefkoşa’da faaliyet gösteren üç ayrı benzin istasyonundan satın aldığı akaryakıta karşılık vererek, para üzeri olarak toplam 197.50 TL parayı da sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

B.A., dün saat 13.30 sıralarında Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketten yaptığı alış veriş sonrasında tasarrufunda bulundurup, sahte olduğunu bildiği 1 adet A 437 707766 seri numaralı 100 TL’lik banknot parayı kasaya verdiği sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs üzerinde yapılan aramada 3 adet A 437 707766 seri numaralı 100 TL’lik banknot ve 39 adet de A 625 255062 seri numaralı 50 TL’lik sahte banknot bulunarak emare olarak alındı ve tutuklandı.