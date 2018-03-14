SAHTE PARAYLA KUMAR OYNADILAR!

Dün, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan iki şahıs, tasarrufunda bulundurdukları sahte 500’lük Euro ve 100’lük Amerikan Doları nakit paraları kumar oynamak maksadı ile tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.

Polis tarafından emare olarak alınan söz konusu sahte banknotlar, 500’lük Euro’lar X03602148275, X03602154683, X03602146097, X00951744359 ve 100’lük ABD Doları KB47431466QB2 seri numaralarından oluşmaktadır.

Polis duyurusuna göre;

“Söz konusu sahte paralardan piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğunda, ellerinde belirtilen seri numaralar ile başlayan 500’lük Euro ve 100’lük ABD Doları” cinsi döviz para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur”