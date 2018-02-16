SAHTE PASAPORTTAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI!

GİRNE’DE SAHTE BULGARİSTAN PASAPORTUNDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de dün öğleden sonra polisin trafik kontrolü yaptığı sırada iki kişinin sahte Bulgaristan pasaportu taşıdığı ortaya çıktı. Polis basın bültenine göre saat 17.00 sıralarında yapılan trafik kontrolü sırasında bir araçta yolcu olarak bulunan A.D. (E-27) ve M.A.’nın (K-42) tasarruflarında birer sahte Bulgaristan pasaportu bulundu. A.D., M.A. ve bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.K. (E-42) tutuklandı.