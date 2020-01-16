SAHTE RESMİ BELGEYİ TEDAVÜLE SÜRME VE BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME
1 kişi tutuklandı!
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15.01.2020 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısında, A.N.N.(E-30)’nin, GKRY Bölgesine geçmek amacı ile tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte pasaportu görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Metehan Kara Giriş Kapısı, sahte pasaport
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