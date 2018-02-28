SAHTE VEKALETNAME HAZIRLAYIP İNŞAAT ŞİRKETİNE SATTI!

Girne’de 62 yaşındaki C.K.’ye ait araziyi sahte vekâletname düzenleyerek bir inşaat şirketine satan Enver Yücel, polisteki 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasına müteakip teminat maksatlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Duygu ALAN

Girne’de 7 ay önce sahte vekaletname hazırlayarak başkasına ait 7 dönüm 3 evlek araziyi bir inşaat şirketine satarak 289 bin 300 Sterlin parayı sahtekarlıkla temin ederek Güney Kıbrıs’a kaçan, 7 ay sonra da ülkeye kaçak yollardan giriş yapmak istediği sırada tutuklanan Enver Yücel hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Zanlı Yücel, polisteki 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından teminat talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, Enver Yücel’in “Evrak Sahteleme”, “Sahte Evrağı Tedavüle Sürme” ve “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru, zanlının Ağustos ayı 2017 yılında hazırladığı sahte vekaletname ile C.K., isimli kadını, “Benim tanıdıklarım var arazini kısa sürede satarım” diyerek kandırıp kişisel bilgilerini aldığını söyledi.

Polis, zanlının hazırladığı sahte vekâletname ile C.K.’ye ait 7 dönüm 3 evlek büyüklüğündeki araziyi, bir inşaat şirketine 289 bin 300 sterlin karşılığında sattıktan sonra ortadan kaybolduğunu kaydetti.

Zanlının 7 aydır arandığını kaydeden polis, 23 Şubat 2018 tarihinde yasa dışı yollardan KKTC’ye geçmek isterken yakalandığını ifade etti.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Mahkeme, zanlı avukatının zanlının davaları görüşülünceye kadar tutuklu yargılanması yönünde emir verdi.

Enver Yücel, 2 ayı geçmeyen bir süre Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Havadis