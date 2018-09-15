SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ!

31.08-14.09.2018 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren Mustafa Aladağ İnşaat Ltd isimli iş yerinde çalışan M.Ç.(E-42)’nin, işvereni adına ısdar olunan Garanti Bankasına ait 8 adet çek yaprağını çaldıktan sonra konu çek yapraklarını kendisi adına doldurup imzalamak suretiyle sahteledikten sonra başka bir bankada bulunan kendi hesabına yatırmak suretiyle tedavüle sürüp sahtekarlıkla 237.500 TL parayı temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.