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ŞAKA GİBİ OLAY!

ŞAKA GİBİ OLAY!

Yoldan fırlayan taş yaraladı!

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Lefkoşa, Yenişehir ışıklarında günlerdir devam eden yol çalışması nedeniyle kazılardan çıkan taş fırlayarak seyir halindeki araç sürücüsünün yüzüne isabet etti.

Taşın yüzüne isabet etmesiyle yaralanan araç sürücüsü durumunu sosyal medyadan paylaşarak isyan etti.

İşte o paylaşım;

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