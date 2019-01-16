ŞAKA YAPMAK İSTEDİ, MAHKEMELİK OLDU!

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; DAÜ’deki Prime Öğrenci Yurdu’nun park yerinde bir öğrenciye ait aracın kapısına şaka amacıyla HDP ve PKK yazısını yazan Enes Koç tutuklandı

Mağusa’da şaka yapmak amacıyla arkadaşının aracına HDP ve yasa dışı cemiyet olan PKK yazan Enes Koç tutuklandı. “Yasadışı cemiyetin propagandasını yapmak” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Koç, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı. Meselenin tahkikat memuru, zanlı Enes Koç’un, 12 Ocak 2019 tarihinde DAÜ içerisinde bulunan Prime Öğrenci Yurdunun park yerinde şikayetçiye ait 44 AAS 100 plakalı aracın kapısına yasa dışı bir cemiyetin propagandasını yapmak amacıyla HDP ve yasa dışı cemiyet olan PKK yazısını yazdığını açıkladı. Olayın polise 13 Ocak 2019 tarihinde bildirildiğini söyleyen tahkikat memuru,ayni gün zanlı aleyhine tutuklama emri temin edildiğini ve kalmakta olduğu KHK Yurdu 401’nolu odasında arama yapıldığını belirtti.Tahkikat memuru konu yurt odasında yapılan aramada zanlıya ait pasaportun tespit edilerek emare alındığını söyledi. 14 Ocak 2019 tarihinde ise zanlının polise gelerek teslim olduğunu söyleyen tahkikat memuru, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve şaka yapmak için yazdığını beyan ettiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Enes Koç’un kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, zanlının 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

