Sakın Kabul Etmeyin!

Uzmanlar son dakikaya kadar fark edilemeyen virüs konusunda uyarıyor. Sinsi hacker grubunun sahte Facebook profilleri oluşturarak Android casus yazılımı yaydıkları ortaya çıktı. Lübnan merkezi bir siber korsan grubunun yaydığı virüs birçok ülkede haberlere konu oluyor. İşte kullandıkları yöntem...

En büyük sosyal medya platformlarından olan Facebook hackerların hedefleri arasında yer alıyor. Uluslararası basında konu olan ve Webtekno tarafından aktarılan haberlere göre, Çek bilgi teknolojileri güvenliği araştırmacıları ve Avast araştırmacıları, Facebook üzerinden yayılan yeni bir Android casus yazılımı keşfettiler. Kadın hesaplarıyla Facebook’tan ekleyen kişiler, inanılmaz vurgun yaptı.

FACEBOOK’TAN KADIN HESABI GİBİ EKLİYORLAR!

Facebook kadın profili açan siber korsanlar, bu sahte profillerle seçtikleri kurbanları ile iletişime geçtiler. İletişimi bir miktar arttıran korsanlar, kurbanlarına ‘flörtleşmek' amacı ile Kik Messenger uygulamasına geçmeyi önerdi ve bir indirme bağlantısı gönderdi. Bağlantıya tıklayanları ise sahte bir Kik Messenger uygulaması bekliyordu. Uygulamayı yükleyen kurbanlar casus yazılımında cihazlarına erişimine izin vermiş oluyorlardı. Siber korsanlar bu sayede binlerce insanın fotoğraflarını, rehberini, arama kayıtlarını, konumunu, SMS'lerini ve daha pek çok kişisel bilgisini elde etmeyi başardı.

KORUNMAK İÇİN TANIMADIĞINIZ KİŞİLERİ KABUL ETMEYİN…

Araştırmacılar, Tempting Cedar Spyware olarak adlandırdıkları casus yazılımı tespit ettikleri anda hemen peşine düştüler. Giriş faaliyetleri ve IP adreslerini izleyen araştırmacılar, tam emin olmamakla birlikte yazılımın Lübnan merkezli olduğunu ortaya çıkardı. Bu tip virüslerden korunmak için mümkünse tanımadığınız kişileri arkadaş olarak eklememeniz ve güvenmediğiniz linklere tıklamamanız gerekiyor…