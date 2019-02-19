Sakın öyle kullanmayın!

Fondöten, göz altı kapatıcısı, allık gibi makyaj ürünlerini yüzümüze uygulamayı kolaylaştıran beauty blender’ları doğru kullandığınıza emin misiniz? Beauty blender kullanmanın bazı püf noktaları var. İşte o püf noktalar…

Beauty blender’lar diğer bir deyişle makyaj süngerleri, hemen hepimizin makyaj çantasında var. Bu süngerleri hepimiz kullanıyoruz peki doğru kullanımını biliyor muyuz?

Beauty blender nasıl kullanılır?

Beauty blendar’ınızı yüzünüze olduğu gibi uyguluyorsanız, yanlış yoldasınız demektir. Makyaj süngerinizi kullanmadan önce iyice ıslattığınıza emin olun. Süngeri ıslattıktan sonra makyajınızı uygulamaya başlayabilirsiniz.

Güzellik süngerlerini kullanmadan önce ıslatmak oldukça önemli. Nemli bir sünger, fondöten, kapatıcı ya da yüzünüze uyguladığınız ürünün daha kusursuz ve eşit dağılmasını sağlar. Aynı zamanda kuru bir süngere oranla daha az malzeme ile aynı işlemi yapar.