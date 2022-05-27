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Saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkıştı

Saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkıştı

Saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkıştı

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Gaziantep’te arkadaşlarıyla saklambaç oynarken girdiği çöp kovasında sıkışan Suriye uyruklu Vahid E. (4), itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nizip ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bir parkta arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Suriye uyruklu Vahid E., saklanmak için parktaki çöp kovasına girdi.

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2 SAATTE KURTARILDI

Çöp kovasına sıkışan küçük çocuk, bulunduğu yerden çıkamayınca arkadaşlarından ve ailesinden yardım istedi.

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Vahid E.'nin yakınları, itfaiye ekibine teşekkür etti.

DHA

 

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