Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki akşam aldıkları ihbar üzerine harekete geçerek Akdoğan’da pusu görevine başladılar. Narkotik ekipleri başladıkları pusu görevi sonucu 34 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi. Konu maddeleri tasarrufunda bulunduran 50 yaşındaki Alkan Canit ise suçüstü tespit edilerek tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan dolayı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Canit aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

KURU OTLARIN ARASINA SAKLARKEN YAKALANDI…

Meselenin tahkikat memuru, 29 Ağustos tarihinde alınan bir bilgide Akdoğan’da sakin zanlı Alkan Canit’in tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün zanlı Canit’in evinin bulunduğu bölgeye gidilerek pusu görevine başlandığını belirten tahkikat memuru, zanlı Canit’in tasarrufunda bulundurduğu ve içerisinde 28 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan naylon poşeti evinin yakınındaki kuru otlar arasına bırakırken suçüstü tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, akabinde zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortun cebinde hassas terazi bulunduğunu belirterek, evinde yapılan aramada ise tütün paketi içerisinde 6 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Zanlının gönüllü ifade vererek isim bazında bir kişiden bahsettiğini ve konu kişinin arandığını söyleyen tahkikat memuru, zanlının ayrıca ifadesinde konu maddeyi kendisi içmek için bulundurduğunu beyan ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten tahkikat memuru, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar, zanlı Alkan Canit’in tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.