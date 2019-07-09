SAKSIDA UYUŞTURUCU

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün 17.30 sıralarında, İskele-Boğaz’da, O.A.H.’nin(E-37) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, saksılar içerisinde ekilmiş toplam 10 kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki, yaklaşık 18 gr. kesilmiş halde hintkeneviri bitkisi olduğuna inanılan yapraklar ile yaklaşık 3 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. O.A.H. tutuklandı