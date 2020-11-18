Salgında aşı kadar önemli gelişme: FDA’dan evde ilk hızlı test kitine onay

Corona virüsü salgınında aşı kadar önemli bir gelişme yaşandı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, evde 30 dakikada sonuç veren hızlı tanı kitinin kullanımına onay verdi.

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını bitirmek için aşı ve ilaç çalışmaları da sürüyor. Virüs bulaşıp bulaşmadığını önlemede en önemli silahlardan biri de tanı kitleri.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), salgının gidişatını değiştirecek bir gelişme için onay verdiklerini duyurdu. FDA’nın onayladığı çalışma evde hızlı tanı kiti.

California merkezli Lucira Health tarafından geliştirilen testle, örnek alınan kişinin 30 dakika içinde corona virüsü taşıyıp taşımadığı anlaşılıyor.

BİLMEDEN BULAŞTIRMAYI ÖNLEYECEK

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Başkanı Dr. Stephen Hahn, test kitini kullanacak kişinin 14 yaş ve üzerinde olması gerektiğini belirtirken, “Bu yeni test seçeneği pandemide hastalığın bilinmeden bulaşmasını önlemede büyük avantaj sağlıyor. FDA, Covid-19 testlerine ulaşmanın kolaylaşması için kararlı” dedi.

Söz konusu testte ağız ve burundan alınan örnek, taşınabilir cihaza yerleştirildikten sonra 30 dakika içinde sonuç veriyor. FDA’nın daha önce onay verdiği test kitlerinde, evde alınan örnekler laboratuvarlara gönderiliyordu.

Uzmanlar yeni gelişmenin insanların kendilerine evde test yaparak, virüsün sağlık çalışanlarına bulaşmasını da önleyeceğini düşünüyor.

sözcü.com.tr