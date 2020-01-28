SALON ARAÇ İLE KAMYON ÇARPIŞTI!

Değirmenlik Çemberi’nde (Erülkü Çemberi) bugün saat 11:00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza, olay yerinden edinilen bilgiye göre, GV 323 plakalı salon araç ile IF 427 plakalı kamyonun çembere aynı anda girmesi sonucu gerçekleşti. Kazada yaralanma olmadığı belirtildi.

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